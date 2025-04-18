Пекин принял рекордный оборонный бюджет

Правительство Китая утвердило новый оборонный бюджет. Он стал не просто рекордным, но и обозначил новые геополитические приоритеты страны.

Оборонные расходы в нынешнем финансовом году составят 1,8 трлн юаней (почти $250 млрд). Второй по величине военный бюджет в мире ежегодно увеличивается на 7,2% - это опережает даже экономический рост страны.

Примечательно, что этот оборонный бюджет превышает совокупные военные расходы всех соседних держав Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Индию, Японию, Южную Корею и Австралию.

Однако реальные военные расходы Китая еще больше. Оборонный бюджет не включает в себя импорт ВВТ, финансирование Народной вооружённой полиции (НВП), научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

По мнению западных экспертов, на эти статьи приходится от одной трети до половины фактических расходов Китая на оборону. То есть сумму в $250 млрд можно смело увеличивать на треть, а то и в полтора раза. Кроме того, нужно учитывать дополнительное финансирование от местных и региональных властей, хотя оно обычно не превышает 3%.

Кроме того, сравнивать военные расходы Китая и западных стран стоит по паритету покупательной способности (ППС). Ведь производство и закупка вооружений в Китае намного дешевле, чем, например, в Германии или США. Таким образом, при полном пересчете, как пишет эксперт Тейлор Фрэйвел, китайский оборонный бюджет может составлять почти $700 млрд (по ППС, разумеется).

Но все равно, при всех допущениях, оборонный бюджет КНР намного меньше американского, который на сегодня составляет $850 млрд. Однако у США он преимущественно наступательный, а не оборонительный.

А в китайском главные приоритеты - не агрессия, а усиление разведки и раннего предупреждения, а также повышение оперативной готовности войск. Официальный представитель НОАК У Цянь, объявляя об оборонном бюджете, подчеркнул, что ассигнования в размере 1,8 трлн юаней являются минимально необходимыми для защиты национального суверенитета.

Ни на кого нападать Китай не намерен. Последний вооруженный конфликт, в котором участвовала НОАК, был с Вьетнамом в 1979 году. А с тех пор армия США, рисующих агрессивный образ Китая, участвовала в войнах в Югославии, Сирии, Ираке, Афганистане и многих других странах.

Пекин публикует только совокупные расходы на оборону, не перечисляя отдельные ассигнования на военные нужды. Правительство КНР считает, что полная прозрачность выгодна в первую очередь таким капиталистическим странам, как США: они могут позволить себе раскрывать свои возможности для сдерживания противников.

Странам, которые не хотят ни на кого нападать (как Китай), требуется непрозрачность для сохранения своего военного потенциала.

Согласно «Белой книге по национальной обороне» Китая за 2019 год, оборонный бюджет включает три основные категории расходов: на личный состав, материально-техническое обеспечение и новое оборудование.

Расходы на личный состав включают зарплату, надбавки, расходы на проживание и пенсии, а расходы на материально-техническое обеспечение включают подготовку войск, военное образование, обслуживание баз и расходные материалы. Расходы на оборудование включают в себя, в том числе, научные исследования и инженерные разработки.

Однако на протяжении многих лет соотношение между этими категориями постепенно смещалось. В первые годы после реформ Дэн Сяопина бюджет был в значительной степени ориентирован на расходы на личный состав, что отражало огромные размеры НОАК.

Однако развязанная американцами война в Персидском заливе привела к стратегическому сдвигу: Китай стал больше тратить на закупку современного вооружения. И за считанные годы НОАК стала одной из самых технологичных и оснащенных в мире. Она сократилась до 2 млн военнослужащих, зато вырос сержантский и старшинский контингент, чтобы сделать армию более эффективной.

Сэкономленные таким образом средства были направлены на повышение уровня подготовки, в том числе на учения. Китай все чаще проводит учения на море далеко за пределами своих вод (даже у берегов Австралии и Африки).

Опыт Китая показывает, что рост ВВП и развитие высокотехнологичных отраслей гражданской промышленности - вот главный драйвер для развития обороны. Скажем, «мирная» промышленность обеспечивает армию важнейшими технологиями: такой симбиоз помог Китаю создать и внедрить новейшее оружие, от рельсотронов и гиперзвуковых ракет до ИИ-аэростатов и военно-транспортных дронов.

По мере роста ВВП Китая бюджет НОАК будет значительно увеличиваться, не нанося серьезного ущерба его экономике. По прогнозам, к 2035 году ВВП Китая достигнет 30 триллионов долларов США. Таким образом, даже если расходы на оборону составят менее 2 процентов, НОАК получит около $500-600 млрд.