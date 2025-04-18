В МИД России заявили о последствиях появления контингентов НАТО на Украине

Появление на Украине военных контингентов НАТО неприемлемо для России, это будет иметь негативные последствия для альянса. Об этоя заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников на телеканале «Россия-24».

По его словам, страны — участницы НАТО уже занимаются военным планированием, начальники генштабов вооруженных сил обсуждают варианты возможных районов развертывания, тем самым они создают угрозу прямого военного столкновения с Россией.