Украинские военные покидали Угледар, переодевшись в гражданскую одежду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца по имени Виктор.

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По словам очевидца, военные бросали оружие и бежали из города перед штурмом.

«Оружие бросали, все бросали. Переодевались. Отсюда, когда бежали, переодевались. Много пряталось по подвалам», — поделился Виктор.

До этого РИА Новости сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы с Курского направления под Красноармейск (украинское название Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР), чтобы удержать город.

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По словам командира 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии с позывным «Миф», в битве за Красноармейск ВСУ «цепляются за каждый метр, перебрасывают резервы с Курской области».

«Миф» предположил, что город удастся освободить до конца 2025 года, поскольку погода позволяет продвигаться вперед гораздо быстрее, чем раньше.

Ранее стало известно о переброске элитного батальона ВСУ под Красноармейск.