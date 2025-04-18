Российские войска продвинулись на купянском направлении

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись на купянском направлении и вошли в Малую Шпаковку. Об этом сообщает в Telegram проект «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Российские войска продолжают продавливать оборону ВСУ (Вооруженных сил Украины, — прим. «Ленты.ру»), заняв обширный участок южнее недавно освобожденного Западного и даже ворвавшись в Малую Шпаковку», — говорится в публикации.

Отмечается, что заход российских войск подтверждают также украинские аналитические ресурсы.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал о взятии российскими военными позиций ВСУ северо-западнее Новомлынска. По его словам, тогда же российские войска продвинулись в районе населенных пунктов Малая Шпаковка и Кондрашовка.