Литва увеличит количество военнослужащих до 20 тысяч

Министерство обороны Литвы намерено увеличить размер армии до 20 тыс. военнослужащих. Соответствующий законопроект внесён в парламент республики.

Как сообщила пресс-служба ведомства, законопроектом также предлагается увеличить до 6,8 тыс. количество добровольцев, и до 600 — количество курсантов.

«Соответственно, с учётом размера и способности воинских частей будет увеличена численность генералов и старших офицеров», — говорится в сообщении, текст которого приводит РИА Новости.

Кроме того, МО Литвы намерено каждый год увеличивать количество солдат резерва, призываемых на учения и подготовку.

Ранее издание Politico сообщило о намерении Литвы модернизировать Сувалкский коридор для «защиты» от России.