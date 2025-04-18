Правительство хочет разрешить лицам без гражданства заключать контракт с армией

Правительство внесло в Государственную Думу поправки в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе". Законопроектом предусмотрено, что лица без гражданства получат права заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России.

В пояснительной записке подчеркивается, что это направлено на расширение круга лиц, которые могут поступить в армию на контракт.

Законопроектом также вносятся необходимые изменения в федеральные законы "Об обороне", "О статусе военнослужащих", "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и в ряд других.