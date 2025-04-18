Назван процент территории ДНР под контролем ВС России
Под контролем Вооруженных сил (ВС) России находится около 80 процентов территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.
«Касаемо ДНР: цифра освобождения приближается к 80 процентам, но это весьма условный показатель, поскольку есть ряд ключевых, важных, стратегических населенных пунктов, которые нам придется взять», — сообщил Марочко.
Подполковник НМ ЛНР в отставке также перечислил крупные населенные пункты, остающиеся под контролем украинской армии. По его словам, это Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.