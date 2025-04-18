«Герани» впервые покажут на параде Победы

Дроны-камикадзе «Герань-2», которые применяют в ходе специальной военной операции (СВО), впервые покажут на параде Победы 9 мая. Беспилотники заметили на репетиции парада, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

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Канал обратил внимание на фотографию, демонстрирующую четырехосный грузовик КамАЗ-6350 с двумя «Геранями» в кузове. Дроны окрашены в черный цвет, который снижает заметность беспилотников в темное время суток.

Аппарат с треугольным крылом построен по схеме «бесхвостка». Дрон оснащен двигателем внутреннего сгорания с толкающим винтом. Считается, что 200-килограммовый аппарат несет боевую часть весом около 50 килограммов.

В марте появились снимки «Герани» с рекордным бортовым номером 16604. Ранее был замечен аппарат с номером 14979. Предположительно, это серийные номера, которые присваивают изделиям в порядке производства.

В сентябре 2024 года американское издание Business Insider писало, что дроны «Герань» оснастили SIM-картами для использования мобильных сетей Украины.