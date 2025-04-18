В Иране на параде показали российские комплексы С-300

Российские зенитно-ракетные комплексы С-300 показали на параде иранские вооруженные силы в пятницу, 18 апреля, в честь дня армии республики. Об этом сообщило госагентство Ирана SNN.

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Заявляется, что на мероприятии также была представлена иранская наземная техника. Российские С-300 были представлены в темно-зеленом камуфляже. Также армия Исламской республики продемонстрировала ракетный средней и малой дальности Fath-360, зенитные управляемые ракеты Sayyad-3, самонаводящиеся торпедные системы типа Valfajr и системы противовоздушной обороны Majid.

Ранее в Иране дали объяснение, зачем стране ядерное оружие. По словам парламентария Ахмада Надери, обладание таким вооружением станет для Тегерана фактором сдерживания и предотвратит войны.