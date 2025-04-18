Хуситы атаковали американские авианосцы

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» атаковало два авианосца США в Красном и Аравийском морях в ответ на бомбежку Вашингтоном нефтяного порта на западе Йемена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление хуситов.

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В «Ансар Алла» указали, что в рамках двойной военной операции были нанесены удары по американским авианосцам Harry Truman и Carl Vinson, а также их военным кораблям в Красном и Аравийском морях. В результате атаки погибло около 75 человек.

При этом в военном командовании хуситов отметили, что это был «первый случай атаки на авианосец Vinson с момента его прибытия в Аравийское море».

Ранее стало известно, что США нанесли удар по нефтяному порту Рас-Иса в Йемене. В результате ударов порт загорелся. По последним данным, 74 человека погибли, еще 171 получили ранения.