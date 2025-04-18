Появилось видео схватки дронов ВСУ и ВС РФ за позиции без участия пехоты
Командир спецназа "Ахмат" "Аид" опубликовал любопытное видео противостояния дронов ВСУ и ВС РФ. Коптеры сошлись не в воздушном бою, а отбивали друг у друга позиции в лесополосе. Ни один пехотинец в этой схватке не пострадал.
В первой части ролика можно увидеть, как украинский коптер доставляет флаг какого-то из подразделений ВСУ и устанавливает его в посадке. Чуть позже российский дрон точным ударом уничтожил вражеский стяг.
"В кратчайшие сроки, операторы отряда "Б" группы Аида СпН "Ахмат" отбили посадку", - иронично прокомментировал этот бой "Аид", добавив, что к такому его жизнь не готовила.