Бойцы "Севера" уничтожили украинскую ДРГ в Сумской области

Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Воздушная разведка группировки "Север" обнаружила перемещение украинской ДРГ в районе одного из населенных пунктов Сумской области.
"После определения и подтверждения точных координат места нахождения противника было принято решение об огневом воздействии. Обнаруженные вражеские цели были оперативно уничтожены огнем артиллерийских подразделений группировки войск "Север", - говорится в сообщении.