Бойцы "Севера" уничтожили украинскую ДРГ в Сумской области

Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Воздушная разведка группировки "Север" обнаружила перемещение украинской ДРГ в районе одного из населенных пунктов Сумской области.