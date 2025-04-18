Названы возможные цели для удара возмездия «Орешником»

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал возможные цели для российского удара возмездия баллистическим ракетным комплексом «Орешником» по Украине.

В интервью изданию NEWS.ru он заявил, что ВС РФ могут нанести поражение Бескидскому тоннелю, который проходит через Украину, Словакию, Венгрию и Италию.

«Полагаю, что целями для нового удара «Орешником» по Украине могут стать электростанции, объекты ВПК Украины, а также железнодорожная инфраструктура, которую мы долго не трогали, особенно горные переходы из Западной Европы на территорию Украины – Бескидский тоннель», – предположил отставной офицер.

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Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Матвийчук рассказал, есть ли у России оружие мощнее «Орешника».