Стало известно об обмене телами погибших между Россией и Украиной

Украина вернула России 41 тело погибшего военного, украинской стороне были переданы 909 тел. Об этом рассказал РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными уточнил, что тела передали с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направлений, а также из моргов на территории России.

Киев выразил благодарность за содействие международному комитету Красного Креста.

«Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших», - подчеркнули в штабе.

В январе Украины сообщила о получении тел 757 погибших солдат. Украинские власти заявили, что больше всего тел было передано с донецкого направления. Также были переданы тела солдат Вооруженных сил Украины с запорожского, угледарского и других направлений.

А в начале декабря 2024 года стало известно, что Россия передала Украине тела украинцев, погибших при крушении Ил-76. Транспортный самолет потерпел крушение в Белгородской области. В самолете везли на обмен украинских военнослужащих.