Военкор Коц раскрыл, что нужно для освобождения Одессы

РИА "ФедералПресс"

Британия будет против, если США решат отдать Одессу России. Об этом заявил военкор Александр Коц.

Военкор Коц раскрыл, что нужно для освобождения Одессы
© РИА "ФедералПресс"
«Британия спит и видит, когда она в Одессе устроит свою военную базу на Черном море, чтобы не выходить туда-обратно в рамках конвенции Монтрё. Британцы будут крайне против, если вдруг Трамп решит отдать нам Одессу», – отметил военкор.

По его словам, пока остается неясно, как будет существовать Одесса, даже если она станет частью России. Коц добавил, что для освобождения Одессы и Николаева армии РФ потребуются большие ресурсы.

Говорить об освобождении Одессы пока рано, ВС России нужно освободить для начала Славянск, Краматорск и Константиновку, пишет издание «Военное дело».

Напомним, депутат Государственной думы Анатолий Вассерман заявил, что Одесса может войти в состав России в ближайшие годы.

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