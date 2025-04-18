Военкор Коц раскрыл, что нужно для освобождения Одессы

Британия будет против, если США решат отдать Одессу России. Об этом заявил военкор Александр Коц.

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«Британия спит и видит, когда она в Одессе устроит свою военную базу на Черном море, чтобы не выходить туда-обратно в рамках конвенции Монтрё. Британцы будут крайне против, если вдруг Трамп решит отдать нам Одессу», – отметил военкор.

По его словам, пока остается неясно, как будет существовать Одесса, даже если она станет частью России. Коц добавил, что для освобождения Одессы и Николаева армии РФ потребуются большие ресурсы.

Говорить об освобождении Одессы пока рано, ВС России нужно освободить для начала Славянск, Краматорск и Константиновку, пишет издание «Военное дело».

Напомним, депутат Государственной думы Анатолий Вассерман заявил, что Одесса может войти в состав России в ближайшие годы.