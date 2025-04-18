В новом пакете военной помощи, предоставляемом властями ФРГ киевскому режиму, сообщается об отправке двух партий стрелкового оружия: автоматических винтовок G3 и MK 556.

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Первых должно быть переброшено 3769 штук. Они были запущены в серийное производство в 1959 году. До 1995 года, находились на вооружении бундесвера, а затем их передали на складское хранение.

G3 использовались и используются более чем в 50 армиях мира, в ряде стран, таких как Иран, Люксембург, Пакистан, Турция, выпускались по лицензии. Ранее сообщалось, что Португалия уже передавала вэсэушникам 1000 таких винтовок.

MK 556 не были приняты в Германии на вооружение, так как фирму, занимавшеюся их производством обвинили в нарушении патентных прав. Изготовленные 5000 тысяч автоматов были выкуплены, их начали отправлять ВСУ. В прошлом году сообщалось, что такую стрелковку получила 82-ая отдельная десантно-штурмовая бригада противника.