Вашингтон, несмотря на заявления госсекретаря США Марко Рубио о возможности отхода американской стороны от темы урегулирования украинского конфликта, не собирается полностью прекращать помощь Киеву, но может уменьшить свою вовлеченность и снизить финансирование, если не увидит прогресса в переговорах. Об этом URA.RU заявил политолог Владимир Брутер.

«Скорее всего, они несколько снизят объем вовлеченности, но при этом останутся активными и будут в той или иной степени играть на противоположной нам стороне», — заявил Брутер.

Он добавил, что США ведут активные консультации, но их предложения, такие как прекращение огня, не кажутся серьезными для России. Вашингтон не прекратит свое вмешательство в украинский конфликт, хотя и возможно сократит объем финансирования Украине.

Брутер подчеркнул, что американские инициативы не соответствуют российским интересам и воспринимаются как нечто неприемлемое. В целом, по мнению политолога, ситуация на данный момент останется относительно неизменной, за исключением некоторых мелких деталей.

Опубликован текст меморандума США и Украины по ресурсной сделке

Рубио 18 апреля заявил, что скоро станет понятно, возможно ли мирное разрешение конфликта на Украине. Вашингтон, по словам госсекретаря, готов помочь, если обе стороны действительно хотят мира. Он отметил положительные переговоры с украинской стороной в Париже и выразил надежду на ответ Киева на предложения США. Рубио добавил, что если усилия по прекращению конфликта не дадут результата в ближайшие дни, Вашингтон может прекратить посреднические действия между Россией и Украиной.