Европа может собирается развязать войну с Россией к 2030 году, сделать это планируют к 2030 году.

Об этом в интервью изданию «Царьград», комментируя недавно принятый закон в Эстонии, который позволяет военным атаковать гражданские суда, заявил военный журналист Василий Фатигаров.

В частности, он отметил, что страны НАТО уже исчерпали все экономические инструменты, которые позволяли Евросоюзу оказывать давление на «теневой» флот России.

«Теперь Запад переходит к более агрессивной политике, – подчеркнул эксперт. При этом особенно тревожная ситуация наблюдается сейчас вокруг Калининградской области».

Поэтому Европа прямо и говорит, что они собираются к 2027–2030 году с нами воевать, добавил Фатигаров. И именно по этой причине. Запад сейчас пытается юридически ограничить свободу судоходства, особенно в акватории Балтики. Он также отметил, что к сожалению Балтийское море де-факто стало внутреннем морем НАТО.

«Европа прямо говорит, что они собираются к 2027-2030 году с нами воевать. Они, правда, рассказывают, что это мы на них нападём. А значит ожидаем провокаций, обвинения России и войны с Россией вот на этом рубеже. Плюс-минус. Никто нас от этого не избавит. Это надо понимать и быть к этому готовыми», – резюмировал военный журналист.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО пытается блокировать Россию в Балтийском море и парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях.