Появилось фото БПЛА "Герань" на пусковой установке

БПЛА "Герань-2" приняли участие в репетиции парада Победы в подмосковном Алабино.

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Два дрона установлены в кузове КамАЗа. Первый, по всей видимости, на пусковой платформе, пишет "Осведомитель".

Способные пролететь тысячу с лишним километров 200-килограммовые дроны "Герань" стали основным инструментом ВС РФ для удара по тыловой инфраструктуре ВСУ. Они эффективно поражают не только военные склады и базе техники, но и крупные заводы, работающие на армию.

Наводится "Герань" по сигналам со спутников. Анализ обломков в местах прилетов показал, что российские инженеры экспериментируют с системами наведения и подключением к украинским сетям сотовой связи для корректировки полета и передачи данных.

Новые партии дронов оснащаются усовершенствованной системой наведения "Комета", устойчивой против помех. Это же оборудование устанавливают на российские планирующие бомбы.