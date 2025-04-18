Минобороны России сделало заявление о групповом ударе по Украине

Московский Комсомолециещё 4

Министерство обороны России распространило заявление о том, что ВС РФ утром в пятницу 18 апреля нанесли групповой удар по военным объектам Украины.

Минобороны России сделало заявление о групповом ударе по Украине
© РИА Новости

Как уточняет российское оборонное ведомство, удар наносился высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотными летательными аппаратами.

В результате были поражены ключевые производственные площадки, на которых выпускались БПЛА.

Минобороны России сделало заявление об ударе в Сумах

Кроме этого поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов Украины.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - подчеркивается в сообщении МО РФ.
Военные новости
Минобороны России
Россия
Украина