Появилось видео уничтожения ценной для ВСУ самоходки CAESAR

Бойцы 40-й гвардейской бригады морской пехоты продемонстрировали, как с помощью оптоволоконных дронов-камикадзе "Князь Вандал Новгородский" уничтожают различную технику формирований киевского режима.

Видео боевой работы размещено в Telegram-канале "Team Байкал". Всего показано поражение 15 различных целей, в том числе танков, артиллерийских орудий, израильской радиолокационной станции RADA ieMHR и др.

Особенно драматичной стала охота за французской колесной 155-мм самоходкой CAESAR. Вначале по ней ударили на замаскированной позиции. Экипаж понял, что обнаруженную и поврежденную машину обязательно добьют, и попытался увести ее в более безопасное место, но сделать это не удалось. Во время поездки по полю дрон врезался в кабину, после чего САУ лишилась возможности самостоятельно передвигаться. Заодно был разбит и УАЗ, на котором транспортировалась часть экипажа.

Чтобы вытянуть ценную для ВСУ иностранную самоходку, прислали гусеничный тягач АТС-59Г, защиту которого усилили противодронными экранами. В него также влетела пара КВН, после чего в отделении управления начался пожар. Затем, несмотря на огонь из стрелкового оружия боевиков, БПЛА поджег боевую машину. В конце концов, противник был вынужден бросить догорающую технику.