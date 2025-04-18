19FortyFive: Украинские F-16 лишили ключевых возможностей для воздушного боя

После потери еще одного американского истребителя F-16 командование ВВС Украины пожаловалось, что на переданных им самолетах отсутствуют важные компоненты, необходимые для воздушных побед.

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Радары на истребителях старые, AN/APG-66 с версий F-16A/B. Они менее эффективны, чем модернизированные советские РЛС Н-019 на украинских МиГ-29.

"Дальность поражения F-16 составляет примерно треть от дистанции, с которой стреляют по нам", - приводит 19fortyfive слова неназванного офицера ВСУ.

Кроме того, с переданных ВСУ самолетов демонтирована единая система обмена данными НАТО Link 16.

С другой стороны, пока не зафиксировано ни одного американского истребителя из парка ВСУ, сбитого в воздушном бою. Крайний самолет уничтожила система ПВО С-400. До этого другой F-16 подбил тот же комплекс. Ассистировал ему истребитель Су-35С, подсвечивая цель с воздуха. Еще один американский самолет был уничтожен в Запорожской области зенитной системой "Тор".

Два F-16 украинцы сбили сами. По неподтвержденным данным, несколько самолетов были уничтожены на аэродромах ракетными ударами.

В воздушные дуэли ВСУ не суются. Максимум, что они могут себе позволить - прикрывать F-16 работу МиГ-29 и Су-24, сбрасывающих западные управляемые бомбы. При этом американские самолеты держатся на почтительном расстоянии от линии фронта и летают на предельно малых высотах, чтобы не попасть в поле зрения российской ПВО.