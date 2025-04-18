ВСУ впервые с начала СВО попытались атаковать порт в Астраханской области
Вооруженные силы Украины впервые с начала спецоперации попытались атаковать морской порт Оля в Астраханской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По информации канала, накануне украинские военные запустили беспилотник самолетного типа PD-2 в сторону порта. Его удалось сбить у правого берега. Никто не пострадал, разрушений не допущено. Обломки дрона упали в реку Бахтемир.
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Порт Оля расположен в дельте реки Волга в Лиманском районе. Он используется для перегрузки металлопроката, зерна, оборудования и других целей. В этом году там открыли таможенное окно пропуска через государственную границу для приема грузов, масла, зерна. Shot отмечает, что своей атакой украинские войска хотели нарушить цепочку поставок из России в Иран и другие страны.