Киевский режим с начала недели активизировал работу диверсионных групп ВСУ у Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР).

В состав малых маневренных групп противника, действующих в кременских лесах, входят в том числе женщины-диверсанты. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«По характеру действий ВСУ можно сделать вывод: в их замысел входит ведение диверсионно-разведывательной деятельности и выявление наших скрытых позиций. Следует отметить, что среди диверсантов есть женщины», – утверждает он.

Как писала «Свободная Пресса», ранее Марочко сообщил, что подразделения российской армии взяли под огневой контроль участок трассы Лиман Второй-Колодезное протяженностью 3 км, находящийся в районе Купянска.