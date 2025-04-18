Польша захотела получить ядерное оружие из-за «российской угрозы»

Польша должна искать защиту от потенциальной российской угрозы с помощью «ядерного зонтика» Франции и добиваться доступа к американскому ядерному оружию. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда в интервью Bloomberg.

По его словам, Варшава может принять оба этих решения, поскольку они не являются ни противоречащими, ни взаимоисключающими. Он также отметил, что роль НАТО заключается в противостоянии «агрессивному поведению России».

«Как НАТО собирается на это отреагировать? Мой ответ очень прост. Мы предлагаем вам распространить ядерное сотрудничество также и на нашу территорию», — сказал политик.

При этом Варшава взяла на себя обязательство не приобретать такое оружие, подписав Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Дуда назвал "советской пропагандой" заявление Нарышкина о Польше

Ранее польский президент ответил на слова главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина о том, что Польша и Прибалтика пострадают первыми в случае нападения НАТО на Союзное государство. Дуда заявил, что НАТО «никогда ни на кого не нападало» и является лишь оборонительным альянсом.