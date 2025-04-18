В Ивановской области объявили угрозу атаки дронов
На территории Ивановской области объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщает региональный оперативный штаб.
Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Ивановской области, передает ТАСС.
Для защиты и минимизации последствий возможного нападения была активирована система предупреждения атак, которая позволит оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию.
Региональные власти призвали жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям, которые будут поступать от официальных источников.
Накануне в Шуе Ивановской области ночью была успешно отражена атака беспилотников. Беспилотники ВСУ, атаковавшие Шую, были запущены из Сумской области Украины.