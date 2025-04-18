США нанесли один из самых смертоносных ударов по Йемену

В ночь на пятницу США нанесли авиаудары по йеменскому нефтяному порту Рас-Иса. «Аль-Джазира» назвала эту атаку одной из самых смертоносных. Жертвами ударов стали, на данный момент, 38 человек, 102 получили ранения. Американские военные заявили, что порт уничтожен, а главной целью было лишить хуситов источников топлива и доходов.

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По сообщениям СМИ, связанных с хуситами, в результате авиаударов США по йеменскому нефтяному порту Рас-Иса погибли по меньшей мере 38 человек. Телеканал Al Masirah TV со ссылкой на управление здравоохранения Ходейды добавил, что в результате ударов пострадали 102 человека.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что целью авиаударов было лишить хуситов источников топлива и доходов. Пентагон не стал комментировать рост числа погибших в ответ на запрос информационного агентства Reuters.

Корреспондент «Аль-Джазира» Мохаммед аль-Аттаб, находящийся в столице Йемена Сане, сообщил, что авиаудары США затронули несколько различных районов, но большая часть была сосредоточена вокруг портового комплекса.

«Первые четыре авианалета были проведены, когда люди работали», – подчеркнул аль-Аттаб.

По его словам, авианалеты застали врасплох сотрудников, включая водителей грузовиков, которые в то время находились на рабочем месте.

Аль-Аттаб также сообщил, что атака вызвала широкое осуждение в Йемене из-за гибели мирных жителей и стратегической важности Рас-Исы. Около 70% импорта Йемена и 80% его гуманитарной помощи проходят через порты Рас-Иса, Ходейда и ас-Салиф.

На видеокадрах, опубликованных Al Masirah TV в социальных сетях в ранние часы утра пятницы, запечатлены мощные взрывы, освещающие ночное небо над водоемом, идентифицированным как порт Рас-Иса. Затем крупным планом показаны обломки и пожар на месте атаки.

На других видео, опубликованных Al Masirah, показаны похожие сцены разрушений и интервью с сильно обгоревшими портовыми рабочими.

Как отмечает «Аль-Джазира», атака США стала одной из самых смертоносных с тех пор, как Соединенные Штаты начали наносить авиаудары по хуситам в ходе своей крупнейшей военной операции на Ближнем Востоке с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа. В марте в результате двух дней атак погибло более 50 человек, сообщили официальные лица хуситов.

По данным Программы развития ООН, в Рас-Исе расположены нефтепровод и порт, которые являются «важнейшей и незаменимой инфраструктурой» Йемена. Корреспондент телеканала Al Masirah сообщил, что на место происшествия были направлены сотрудники сил гражданской обороны и Йеменского Красного Полумесяца для оказания медицинской помощи и тушения пожаров.

Официальный представитель хуситов Мохаммед Насер аль-Атифи заявил новостному агентству, что «преступления американского врага» не удержат йеменский народ от поддержки Газы, а «скорее укрепят его стойкость».

Утром в пятницу, всего через несколько часов после разрушительной атаки США, израильские военные заявили, что перехватили ракету, запущенную из Йемена. Вашингтон предупредил хуситов, что нападения будут продолжаться до тех пор, пока вооруженное движение не прекратит нападения на судоходство в Красном море.