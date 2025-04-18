Состояние энергетики на Украине оценили

Украина не сделала ничего грандиозного в обороне своей энергосистемы, а деятельность Киева в этой сфере больше связана с коррупционными скандалами, отметил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

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Эксперт рассказал, что Киев не сделал никаких серьезных подвижек в обороне энергосистемы, однако Украина зимой не замерзла и отключений теплоснабжения зимой ни разу не было. По его мнению, заслуга в этом принадлежит России, которая принципиально не обстреливала гидроэнергетику и три оставшиеся атомные электростанции.

При этом даже в этой ситуации Украина, по мнению Юшкова, сама ухудшила свое положение. Энергетик пояснил, что эта страна фактически потратила советское наследие в виде запасов газа в ПХГ и практически довела его количество до нуля. В связи с этим будущий отопительный сезон Украины остается под вопросом, считает эксперт.

«На советском наследии они продолжали ехать буквально до апреля. Поэтому Если СВО не закончится, то в следующем году реально может встать вопрос о прохождении отопительного сезона. Возможно, придется подготовить какой-то график, кого из потребителей отключать», — рассказал Юшков.

Ранее президент республики Владимир Зеленский заявил, что Украина успешно сохранила свою энергосистему за третью зиму конфликта с Россией. Вместе с тем он подчеркнул, что угрозы для энергетики страны сохраняются.