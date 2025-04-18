ВСУ использовали дроны для слежки за жителями

Жительница села Гуево в Суджанском районе Курской области Татьяна рассказала, что солдаты ВВСУ во время оккупации следили за действиями гражданских с помощью беспилотников.

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Так, по её словам, ВСУ дали возможность жителям выкопать картошку только под наблюдением беспилотника, отметив, что дрон им не угрожает.

«Но было страшновато. Понимаете, дрон висел, летал и всё просматривал. Короче говоря, был за нами контроль. Контролировали чем мы занимаемся, куда движемся и тому подобное», — цитирует Татьяну ТАСС.

Она также рассказала, что ВСУ выдавали пропуска жителям Гуево для перемещения по Суджанскому району.

Позже сообщалось, что командование ВСУ угрожает репрессиями родным украинских солдат, сдавшихся в плен в Курской области.