В регионе РФ уничтожили не менее 17 БПЛА

Российские средства ПВО сбили не менее 17 украинских беспилотников в двух районах Воронежской области, пострадавших нет. Повреждения получили три дома, два автомобиля и газовая труба, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО в двух районах Воронежской области обнаружены и уничтожены не менее 17 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков повреждены окна в двух частных домах, два автомобиля и газовая труба, а также посечен фасад одного дома", - написал он.

По словам губернатора, к настоящему моменту повреждение газопровода устранено. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. "Напоминаю воронежцам: приближаться к лежащим БПЛА и их фрагментам недопустимо! В случае обнаружения опасного предмета, не подходя к нему, сообщите по телефону 112", - добавил губернатор.