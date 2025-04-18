Группа украинских военных сдалась в плен в Курской области

В Курской области группа украинских военнослужащих сдалась в плен российским бойцам.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в плен сдалась группа из более чем десяти украинских солдат.

«В российский плен сдаются все участники курской авантюры, от кадровых офицеров до рядовых солдат», — отметили в министерстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки ВСУ потеряли на Курском направлении до 165 военнослужащих.