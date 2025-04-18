ТАСС: ВСУ выдавали пропуска жителям Гуево для перемещения по Суджанскому району
Солдаты ВСУ во время оккупации курского села Гуево выдавали местным пропуска для передвижения по Суджанскому району, рассказала местная жительница Татьяна.
«Они (ВСУ — RT.) фотографировали людей в любом виде. Затем подписывали наши фамилии, имена и отчества. На наши вопросы, для чего нужны пропуска, отвечали, что это разрешение на путешествие по Суджанскому району», — цитирует женщину ТАСС.
При этом Татьяна добавила, что данные пропуска по факту были бесполезными, так как выезжать было некуда и не на чем.
«Транспорт, понятное дело, не ходил. Никто из местных на транспорте, кроме велосипедов, не передвигался, может, ещё на тачках воду возили, и всё. Ещё разрешали двигаться на мотоблоке», — отметила женщина.
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