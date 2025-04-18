Солдаты ВСУ во время оккупации курского села Гуево выдавали местным пропуска для передвижения по Суджанскому району, рассказала местная жительница Татьяна.

«Они (ВСУ — RT.) фотографировали людей в любом виде. Затем подписывали наши фамилии, имена и отчества. На наши вопросы, для чего нужны пропуска, отвечали, что это разрешение на путешествие по Суджанскому району», — цитирует женщину ТАСС.

При этом Татьяна добавила, что данные пропуска по факту были бесполезными, так как выезжать было некуда и не на чем.

«Транспорт, понятное дело, не ходил. Никто из местных на транспорте, кроме велосипедов, не передвигался, может, ещё на тачках воду возили, и всё. Ещё разрешали двигаться на мотоблоке», — отметила женщина.

Боец ВС России с позывным Добрый заявил, что после освобождения Суджанского района в Курской области от украинских оккупантов российские военные нашли тело девочки в возрасте примерно десяти лет с отрубленной головой.