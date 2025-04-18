Зеленский назначил нового главу Сумской ОВА

Владимир Зеленский назначил Олега Григорова новым главой Сумской областной военной администрации.

Информация об этом появилась на сайте офиса Зеленского.

Украинское издание «СТРАНА.ua» при этом добавило, что генерал полиции Григоров ранее занимал руководящие должности в национальной полиции «в разных регионах».

До него Сумскую область возглавлял Владимир Артюх.

15 апреля стало известно, что Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха.

Ранее мэр украинского города Конотопа Артём Семенихин заявил, что один из произошедших в марте взрывов в украинском городе Сумы был вызван действиями уже бывшего губернатора области Артюха.