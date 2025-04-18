Китай ответил на обвинения Зеленского в поставках оружия России

Китай не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта на Украине.

© Википедия

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

«Китай никогда не поставлял летального оружия ни одной из сторон конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения», — сказал он.

Так представитель китайского МИД прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что у Киева якобы имеются доказательства поставок КНР оружия в Россию.

Зеленский обвинил Китай в поставках артиллерии и пороха в РФ

Ранее Зеленский также заявил, что в плен к украинским военным попали несколько граждан Китая, воевавших на стороне России. Он добавил, что ждет реакции китайской стороны и надеется, что произошедшее оценят в том числе представители США.