Зеленский: на Украине пропали 165 систем ПВО за 27 лет

На Украине за 27 лет с 1992 по 2019 год «бесследно исчезли» 165 систем противовоздушной обороны (ПВО), рассказал на брифинге Владимир Зеленский. Об этом пишут «Известия».

Украинский лидер отметил, что Украине в наследство от СССР достались 225 систем. В 2000 году в ангарах было 168-169 систем, в 2019 — порядка 60 комплексов.

Таким образом, уточнил Зеленский, большинство систем «куда-то делось» в период 2000-2019 годов.

Ранее глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке фактов незаконной торговли оружием Сергей Синченко сообщил, что в наследство от Советского Союза Украине осталось оружия и военного имущества для обеспечения 10-миллионной армии.

По его словам, общая стоимость вооружений составляла в ценах начала 2000-х годов $89 млрд. В 1992-1997 годах, добавил он, десятки фирм незаконно вывезли оружия и военного имущества на $32 млрд.

«Все украдено до нас. Украдено и продано оружия и военного имущества больше чем на $32 млрд. Звездное время для бесконтрольной торговли оружием настало в 1996 году, когда этим занимались около 114 фирм», — уточнил депутат.

По оценке Синченко, только 20% операций по торговле оружием осуществлялись организациями, которые были официально уполномочены от государства на проведение подобных операций, остальные фирмы являлись теневыми структурами.