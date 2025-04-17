Россия нанесла удар по украинскому военному аэродрому

Военный аэродром в Мартыновке (Николаевская область Украины) подвергся удару. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, взрыв был настолько мощным, что его ощутили в Вознесенске.

«Прилет... в Мартыновский аэродром... Рвануло хорошо, в Вознесенске чувствовалось», — рассказал Лебедев.

ВСУ атаковали Ростовскую область

Пророссийское подполье 16 апреля также сообщило об ударе по военному аэродрому в Мартыновке.

Аэродром Мартыновка находится неподалеку от города Воскресенска в Николаевской области Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.