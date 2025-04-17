Путин переписал указ времен Медведева о военной форме

Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий масштабные изменения в правила ношения военной формы, утвержденные в 2010 году при Дмитрии Медведеве. Уточняются детали униформы для различных родов войск, спецслужб и ведомств, включая ФСБ, ФСО, СВР и Нацгвардию. Об этом сообщается на портале правовых актов.

«Знаки различия — введены новые элементы шитья и нашивок для офицеров, прапорщиков и курсантов, в том числе для высшего командования ФСБ и Главного управления спецпрограмм. Для военнослужащих ФСО добавлены канты василькового цвета на фуражках и погонах», — говорится в документе.

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Кроме того, полевая экипировка дополнена зимними и летними комплектами для разведки и ФСБ: камуфляжные куртки, утепленные шапки, защитное белье, а также отдельные виды носков и обуви. Для военнослужащих женского пола уточнены правила ношения формы в морских частях, береговой охране и учебных заведениях ФСБ. Отдельно прописаны требования к морской форме — например, обновлены погоны для офицеров ВМФ и сотрудников ФСБ, служащих на кораблях.

Указ также отменяет ряд устаревших положений из предыдущих редакций 2014–2020 годов. Изменения вступают в силу сразу после публикации документа, а их финансирование будет осуществляться в рамках бюджетов силовых структур.

Ранее URA.RU сообщало, что Государственная Дума РФ приняла изменения в закон о воинской обязанности, упрощающие порядок призыва на срочную службу. Например, если решение о призыве не было исполнено, оно остается в силе еще год, и повторно проходить комиссии не потребуется. Региональные власти могут организовывать единые центры призыва.