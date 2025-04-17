Замглавы ГУР Украины: ВСУ трудно сбивать российские БПЛА и ракеты

Системы противовоздушной обороны Украины сталкиваются с серьёзными проблемами при перехвате российских ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из-за их постоянной модернизации, заявил заместитель руководителя ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

«Баллистические ракеты трудно сбить... Беспилотники... модернизируются. Даже внутренняя структура меняется», — заявил Скибицкий в интервью Jerusalem Post.

Скибицкий добавил, что украинские военные специалисты обнаружили множество усовершенствований в конструкции российских БПЛА «Герань-2».

Например, блок управления полётом, батареи и системы распределения электропитания перенесли в хвостовую часть дрона.

Это изменение улучшило аэродинамические характеристики и затруднило перехват этих беспилотников средствами ПВО.

Ранее в ГУР Украины заявили, что Россия существенно модернизировала беспилотники.