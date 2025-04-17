Трамп считает расходы на оборону Италии в 2% ВВП недостаточными

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что считает недостаточным обещание правительства Италии повысить национальные расходы на оборону до 2% ВВП. Соответствующее заявление он сделал в начале встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме.

В ответ на вопрос о расходах на оборону Мелони заявила журналистам, что власти настроены выполнить это обязательство.

"Они будут повышены", - перебил ее Трамп. На это журналисты спросили, считает ли он этот показатель достаточным. "Их никогда не бывает достаточно. Никогда", - добавил президент США.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что администрация Соединенных Штатов требует, чтобы все союзники по НАТО выполнили свои обязательства по доведению военных расходов до 2% ВВП уже к следующему саммиту альянса в июне этого года. Дональд Трамп после вступления в должность президента США неоднократно заявлял о намерении добиться того, чтобы государства - члены НАТО в Европе увеличили расходы на оборону до 5% ВВП. Как пишет Financial Times, в ходе июньского саммита НАТО лидеры стран альянса, вероятно, согласятся увеличить военные бюджеты до более чем 3% ВВП. Ранее к "немедленному повышению" на мероприятии нижнего порога до 3% призвал президент Польши Анджей Дуда.