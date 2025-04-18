В аэропорту Саратова введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Информация об этом появилась в Telegram-канале пресс-секретаря ФАВТ Артёма Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на приём и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — говорится в сообщении.

Днём ранее в аэропортах Владикавказа и Грозного вводили ограничения на приём самолётов.