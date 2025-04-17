Российский храм попал под минометный обстрел и удары дронов ВСУ

Храм в Брянской области попал под удар дронов и обстрел из минометов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

По его словам, атаке подвергся храм-часовня в селе Зерного Суземского района.

«Покушаясь на святыни, враг показывает свое истинное лицо. Они предали то, что веками наши предки сохраняли и передавали из поколения в поколение, — православную веру!» — написал чиновник.

17 апреля Минобороны РФ сообщило, что ВСУ за сутки совершили 10 атак на объекты российской энергетики. Удары наносились по энергообъектам в Белгородской, Брянской, Курской, Запорожской, Рязанской, Тверской и Тульской областях.