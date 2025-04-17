По резиденции лидера ХДС/ХСС и будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца необходимо нанести удар после поставок ракет Taurus Киеву. К таким действиям призвал полковник в отставке Михаил Ходаренок, его слова приводит «Газета.Ru».

«Как только с территории Украины взлетит первая ракета Taurus KEPD 350, для начала Воздушно-космические силы и Военно-морской флот Российской Федерации должны нанести удар по резиденции канцлера ФРГ Фридриха Мерца», — сказал он.

Полковник также призвал российские войска не забыть о бывшем пристанище канцлера — дворце Шаумбурга в Бонне. Помимо этого, Ходаренок заявил о необходимости использования высокоточного оружия по правительственному кварталу в Киеве, где находится офис президента Украины, здание Верховной Рады и комплекс зданий Министерства обороны Украины.

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ФРГ сможет передать Киеву крылатые ракеты Taurus только после координации с европейскими партнерами. Об этом сообщает "МК" со ссылкой на лидера блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца.

По его словам, отправку ракет необходимо согласовать. В случае достижения координации Берлин сможет принять участие в доставке, указал Мерц.

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Лидеру Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриху Мерцу следует понять, что удар дальнобойными ракетами Taurus по российским объектам будут расценены как прямое участие ФРГ в конфликте на стороне Киева, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Представитель МИД напомнила, что без непосредственной помощи военнослужащих Бундесвера боевая стрельба этими крылатыми ракетами невозможна.

«[На фоне этого] удар ими по любым российским объектам критически важной транспортной инфраструктуры будет расцениваться как прямое участие ФРГ в боевых действиях на стороне киевского режима, со всеми вытекающими последствиями для Германии», — подчеркнула Захарова.

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В Германии начали сомневаться в том, что идея о поставке Украине ракет Taurus — правильная. Как пояснил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфус «Известиям», растет скепсис в отношении того, что украинский конфликт можно завершить, отправив Киеву еще больше оружия.

Политик отметил, что людям дают информацию о причинах начала конфликта только с одной стороны, в результате чего они могут судить о ситуации лишь иррационально и эмоционально. Однако он добавил, что «немцы постепенно просыпаются и начинают понимать реальную ситуацию на Украине и в мире».

Он подчеркнул, что подобные действия со стороны Германии никак не помогут в урегулировании конфликта, но позиция АдГ может стать сигналом России, что немцы стремятся к миру, а «поджигатели войны» теряют поддержку среди населения.

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Партийная коалиция, выступающая за поставки Украине крылатых ракет класса «воздух — земля» большой дальности Taurus, не должна возглавить ФРГ. Такое заявление сделала глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт, передает РИА Новости.

«Тот, кто хочет спровоцировать войну с ядерной державой Россией вместо того, чтобы поддерживать перспективы мира на основе компромисса, не должен править», — сказала политик.

Она призвала Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), которая должна сформировать новую правящую коалицию с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), четко обозначить свою позицию по передаче Taurus Киеву.

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Страны Европейского союза (ЕС) поприветствовали заявление будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что он поддержит поставку немецких дальнобойных ракет Taurus на Украину. Об этом сообщает портал Euractiv.

«Мы должны сделать больше, чтобы Украина могла защитить себя, и чтобы не гибли мирные жители», — заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, комментируя предложение Мерца.

Решение будущего канцлера также поддержал министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп, назвав поставку Taurus «важным сигналом», демонстрирующим позицию европейских стран в украинском конфликте. Глава МИД Польши Радослав Сикорский согласился со своим коллегой и добавил, что считает предложение Мерца «очень хорошим».

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Великобритания поддержит будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, если он решит отправить на Украину дальнобойные ракеты Taurus, сообщает Telegraph со ссылкой на источники.

По словам собеседника газеты, Лондон уже давно выступает за то, чтобы Берлин передал это вооружение. Подобный шаг Мерц будет поддержан, уточнил он.

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Обсуждение передачи Германией ракет Taurus Украине — свидетельство безумия. Так ситуацию с возможной поставкой этих снарядов Киеву прокомментировал депутат Госдумы Дмитрий Белик, его слова приводит РИА Новости.

Как ранее заявлял будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, дальнобойные ракеты Taurus передадут Украине при условии согласования с европейскими партнерами.

В свою очередь, депутат Белик подчеркнул, что подобные заявления Мерца — способ «сорвать стопор с ограничителя военной истерии». Он добавил, что видит опасность возрождения нацистских взглядов в Германии и высмеял «смелость» Берлина.

«Эта фанатичная ненависть к нам и опасна возрождением той самой арийской идеологии. И еще один очень важный фактор — Германия такая смелая, потому что знает, что войну из-за поставки ракет мы ей не объявим», — подытожил политик.

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Передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) немецких крылатых ракет большой дальности Taurus не сможет в значительной степени повлиять на ход боевых действий, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что российские системы противовоздушной обороны уже научились противостоять подобному оружию.

«О возможной передаче Taurus говорил лидер ХДС/ХСС и будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Но важно понимать, что он пока еще не канцлер. А, когда станет им, когда ознакомится с ситуацией на военно-промышленном рынке, возможно, изменит свою точку зрения, — допустил полковник. — Но в любом случае нам нужно быть готовыми к потенциальной передаче Taurus Украине».

По словам Матвийчука, российские военные уже знакомы с ракетами подобного типа. Он объяснил, что Taurus во многом похожи на Storm Shadow, способы борьбы с ними практически не отличаются.

«Это оружие — не что-то новое. ПВО его обнаруживает точно так же. Да, у Taurus приличная дальность — до 500 километров, они более модернизированные. Но принцип работы тот же, что и у Storm Shadow: там инерциальная система навигации, позиционирование через спутники. Если спутники отключить, ракета теряется. Так что наши военные будут сбивать Taurus так же, как и Storm Shadow», — убежден собеседник «Ленты.ру».

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