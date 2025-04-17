Стало известно о возведении ВСУ линии обороны у села Преображенка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в спешке пытаются построить линию обороны у освобожденной 17 апреля Преображенки в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"По моим данным, в населенном пункте Троицкое - это немного юго-западнее Преображенки - украинские боевики в спешном порядке пытаются организовать линию обороны. Но вместе с тем, если мы посмотрим на карту, то получается северо-западнее от Преображенки - в Котляровке - у наших военнослужащих уже есть серьезные успехи. До границы Днепропетровской области осталось совсем немного", - сказал он со ссылкой на собственные источники.