Опубликовано качественное фото китайского J-XDS

Очевидцам снова удалось сделать фотографии китайского истребителя шестого поколения, который разрабатывает Шэньянская авиастроительная корпорация (Shenyang Aircraft Corporation, SAC). Соответствующие снимки опубликовал Telegram-канал AviaNews.

© Pakistan Strategic Forum / YouTube

На качественных фотографиях нового самолета, который известен под обозначением J-XDS или J-50, можно рассмотреть трехопорное шасси, воздухозаборники и сопла двигателей.

«Можно предположить, что самолет получил или получит двигатели с отклоняемым вектором тяги, которые были продемонстрированы на выставке в Чжухае в 2022 году», — говорится в сообщении.

Ранее в апреле «Известия» писали, что китайский самолет нового поколения, который называют J-36, — это ударный самолет, предназначенный для поражения наземных и надводных целей.

В том же месяце в сети появился ролик, демонстрирующий посадку J-36. Он получил тележечное шасси с тандемным расположением колес на основных опорах. Такая схема используется на российском истребителе-бомбардировщике Су-34.