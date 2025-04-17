После боев в курском приграничье, а также на других направлениях, российская армия захватила большое количество различной техники формирований киевского режима, поставленной странами НАТО.

В социальных сетях обсуждается возможность того, что часть трофеев останется в подразделениях и будет участвовать в боевых действиях уже на нашей стороне.

Пока же некоторые из этих отбитых у ВСУ образцов распределяются по различным регионам для участия в праздничных мероприятиях, посвященных юбилею Победы. В Telegram-канале фронтового информационного агентства ANNA NEWS размещено видео переброски на Дальний Восток целого эшелона бывших вражеских бронетранспортеров и бронеавтомобилей.

Удивляет большое количество гусеничных БТР М113 американского производства. Есть также тяжелые британские трехосные Mastiff, французский VAB, заокеанские M-ATV, Humvee, турецкие Kirpi и др.