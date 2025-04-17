США ракету Minotaur IV запустили 8-й раз за 15 лет

США легкую ракету Minotaur IV компании Northrop Grumman запустили 8 раз за 15 лет. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Последний раз носитель стартовал 16 апреля с базы Ванденберг в Калифорнии со спутниками Национального разведывательного управления США.

Подробности о состоявшемся пуске не приводятся.

В июле 2022 года Военно-воздушные силы США сообщили, что носитель Minotaur, представляющий собой конверсионную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman, взорвался на испытаниях.

Первый пуск ракеты Minotaur IV (варианта Lite) состоялся 22 апреля 2010 года и был суборбитальным, ракета стартовала с гиперзвуковым демонтратором Hypersonic Technology Vehicle 2 (HTV-2) в интересах Пентагона.