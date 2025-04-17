В Крыму была объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом говорится в приложении МЧС России, передает ТАСС.

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16 апреля Министерство обороны РФ сообщило об атаке украинских дронов на регион. Один беспилотник был уничтожен средствами российской противовоздушной обороны (ПВО). Еще один беспилотный аппарат был уничтожен ПВО над территорией Брянской области. Атаки производились с 12:00 до 13:00 по московскому времени.

Утром 16 апреля Шуя уже подверглась атаке беспилотников. В результате пострадали два человека. В городе прошла частичная эвакуация. Граждан выводили из высших учебных заведений, школ и больниц.

В ночь на 17 апреля беспилотники повторно атаковали Шую. По рассказам местных жителей, в начале четвертого ночи в городе раздалось не менее пяти мощных взрывов.