Стало известно о двух попытках ВСУ прорваться через границу России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды попытались прорваться через российскую границу в районе Белгородской области. О попытках штурма стало известно из публикации связанного с российскими военными Telegram-канала «Северный ветер».

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По информации «Северного ветра», обе попытки прорыва были совершены 17 апреля. В первом случае группа украинской пехоты была вскрыта и уничтожена близ границы у села Миропольское Сумской области, во втором солдаты ВСУ пытались прорваться через лесные массивы.

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«Противник не оставляет попыток прорыва (...) Северяне (бойцы группировки войск Север — прим. «Ленты.ру») уничтожают живую силу противника (...) Пересечения государственной границы не допущено», — рассказали авторы «Северного ветра».

Ранее сегодня, 18 апреля, власти Белгородской области сообщили о смерти двух бойцов самообороны при ударе дронов ВСУ