Поставки немецких дальнобойных ракет Taurus Киеву не способны поменять ход украинского конфликта.

С таким заявлением в интервью газете Handelsblatt выступил глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

«Это ничего не меняет на войне, Taurus не способен изменить ход игры», — констатировал он.

По словам Паппергера, решающим фактором в вооружении Украины являются поставки артиллерийских боеприпасов.

Ранее Паппергер обвинил лидеров европейских стран в недостаточном инвестировании в оборону в прошлые годы. Он призвал немедленно компенсировать это упущение, подчеркнув, что именно провал в военной сфере позволяет президенту США Дональду Трампу не учитывать интересы Европы и Украины в переговорах с Москвой.