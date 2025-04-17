Артиллеристы «Запада» уничтожили пункт дислокации ВСУ в Харьковской области

Артиллеристы группировки «Запад» Вооружённых сил России при помощи РСЗО «Ураган» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Воздушная разведка помогла выявить скопление живой силы и техники ВСУ.

«Все выявленные цели были уничтожены, противник понёс потери в бронетехнике и живой силе», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские артиллеристы и расчёты БПЛА сорвали несколько попыток контратак ВСУ в Харьковской области. По его словам, речь идёт об участке севернее Волчанских Хуторов и западнее Тихого.